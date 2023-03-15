Гурулева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурулева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1897

Сын: Гурулев Константин

Отец ребёнка: Гурулев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурулев Александр

Отец ребёнка: Гурулев Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурулев Григорий

Смерть
Неизвестно
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