Гурулева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1897
Сын: Гурулев Константин
Отец ребёнка: Гурулев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурулев Александр
Отец ребёнка: Гурулев Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гурулев Григорий
Смерть
Неизвестно