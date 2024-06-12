Дмитриев Борис (Элиезер Бен Цви Гирш) Константинович
Место рожденияКаинск Томской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Каинск Томской губернии
Рождение ребёнка
01.04.1896
Дочь: Горелова (Дмитриева) Клавдия Борисовна
Мать ребёнка: Дмитриева Прасковья
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно