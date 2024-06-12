Дмитриев Борис (Элиезер Бен Цви Гирш) Константинович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дмитриев Борис (Элиезер Бен Цви Гирш) Константинович

Место рождения

Каинск Томской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Каинск Томской губернии
Рождение ребёнка
01.04.1896

Дочь: Горелова (Дмитриева) Клавдия Борисовна

Мать ребёнка: Дмитриева Прасковья

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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