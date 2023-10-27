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Евдокия Савельева

Место рождения

Языково (Богородское), Бузулукский уезд, Оренбургская область, Уфимское наместничество, Российская империя

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1747 г.р.

Мать

Около 1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Савелий Яковлев

Мать: Синклитиния Григорьева

Языково (Богородское), Бузулукский уезд, Оренбургская область, Уфимское наместничество, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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