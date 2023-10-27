Евдокия Савельева
Место рожденияЯзыково (Богородское), Бузулукский уезд, Оренбургская область, Уфимское наместничество, Российская империя
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Савелий Яковлев
Мать: Синклитиния Григорьева
Языково (Богородское), Бузулукский уезд, Оренбургская область, Уфимское наместничество, Российская империя
Смерть
Неизвестно