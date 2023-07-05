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Никитина Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1902 ст.

Дочь: Кашкарова Антонина Петровна

Отец ребёнка: Никитин Петр Ильич

Ломинцево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Никитина Анна Петровна

Отец ребёнка: Никитин Петр Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Василий Петрович

Отец ребёнка: Никитин Петр Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Никитин Петр Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Петр Ильич

Смерть
1932