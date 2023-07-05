Никитина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1902 ст.
Дочь: Кашкарова Антонина Петровна
Отец ребёнка: Никитин Петр Ильич
Ломинцево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Никитина Анна Петровна
Отец ребёнка: Никитин Петр Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Никитин Петр Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Никитин Петр Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никитин Петр Ильич
Смерть
1932