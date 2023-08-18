Пигилев Иван (Ивашко) Никифоров
Место рождениязаймище вновь против Ямного починка за речкою Курчюмом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1674
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1674
Отец: Пигилев Никифор (Микифорко) Иванов
Мать: не указана
займище вновь против Ямного починка за речкою Курчюмом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
займище вновь против Ямного починка за речкою Курчюмом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678