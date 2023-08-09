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Алыпов Демид Николаевич

Место рождения

деревня по речке Ошмесь

Дата рождения

14.08.1886 ст.

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1886 ст.

Отец: Алыпов Николай Андреевич

Мать: Алыпова Мария Лазорева

деревня по речке Ошмесь
Бракосочетание
24.10.1904

Жена: Алыпова Марина Прокопьева

Бракосочетание
27.04.1908 ст.

Жена: Алыпова Мария Дорофеевна

деревня по речке Ошмесь
Рождение ребёнка
30.04.1909 ст.

Сын: Алыпов Афанасий Демидович

Мать ребёнка: Алыпова Мария Дорофеевна

деревня Комяк
Смерть
1923
Комяк, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика