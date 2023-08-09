Алыпов Демид Николаевич
Место рождениядеревня по речке Ошмесь
Дата рождения14.08.1886 ст.
Дата смерти1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1886 ст.
Отец: Алыпов Николай Андреевич
Мать: Алыпова Мария Лазорева
деревня по речке Ошмесь
Бракосочетание
24.10.1904
Бракосочетание
27.04.1908 ст.
Жена: Алыпова Мария Дорофеевна
деревня по речке Ошмесь
Рождение ребёнка
30.04.1909 ст.
Сын: Алыпов Афанасий Демидович
Мать ребёнка: Алыпова Мария Дорофеевна
деревня Комяк
Смерть
1923
Комяк, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика