Якушова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкушова Ольга

Якушова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якушов Иван Петрович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якушов Иван Петрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.