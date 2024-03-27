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Комиссаров Василий

Место рождения

с.Федоровское Корчевский уезд Тверская губерния

Дата рождения

01.03.1900

Дата смерти

?.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1900

Отец: Комиссаров Георгий

Мать: Комиссарова Надежда

с.Федоровское Корчевский уезд Тверская губерния
Рождение ребёнка
22.03.1921

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Комиссарова Вера

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.11.1925

Сын: Комиссаров Георгий

Мать ребёнка: Комиссарова Вера

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комиссарова Вера

Смерть
?.07.1944
Пропал без вести
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