Комиссаров Василий
Место рожденияс.Федоровское Корчевский уезд Тверская губерния
Дата рождения01.03.1900
Дата смерти?.07.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1900
Отец: Комиссаров Георгий
Мать: Комиссарова Надежда
с.Федоровское Корчевский уезд Тверская губерния
Рождение ребёнка
22.03.1921
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Комиссарова Вера
Рождение ребёнка
12.11.1925
Сын: Комиссаров Георгий
Мать ребёнка: Комиссарова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комиссарова Вера
Смерть
?.07.1944
Пропал без вести