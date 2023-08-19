Гусаков Сергей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения20.09.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1873 ст.
Рождение ребёнка
22.08.1903 ст.
Дочь: Гусакова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Гусакова Акулина Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.04.1905 ст.
Дочь: Гусакова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Гусакова Акулина Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.09.1906 ст.
Мать ребёнка: Гусакова Акулина Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.03.1909 ст.
Сын: Гусаков Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Гусакова Акулина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно