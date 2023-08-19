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Гусаков Сергей Фёдорович

Место рождения

Пимашково, Опочецкий уезд, Псковская губерния

Дата рождения

20.09.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1873 ст.

Отец: Гусаков Фёдор Игнатьевич

Мать: Гусакова Анастасия Ивановна

Пимашково, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
22.08.1903 ст.

Дочь: Гусакова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Гусакова Акулина Дмитриевна

Пимашково, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1905 ст.

Дочь: Гусакова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Гусакова Акулина Дмитриевна

Пимашково, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1906 ст.

Сын: Гусаков Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: Гусакова Акулина Дмитриевна

Пимашково, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
05.03.1909 ст.

Сын: Гусаков Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Гусакова Акулина Дмитриевна

Пимашково, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусакова Акулина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно