Гуселетова Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова Татьяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Гуселетов Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Гуселетов Гаврила Исаевич

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Гуселетов Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Гуселетов Гаврила Исаевич

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Гуселетов Прокопий Гаврилович

Отец ребёнка: Гуселетов Гаврила Исаевич

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Гуселетов Ефим Гаврилович

Отец ребёнка: Гуселетов Гаврила Исаевич

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Гаврила Исаевич

Смерть
Неизвестно
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