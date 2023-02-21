Гуселетова Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Гуселетов Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Гуселетов Гаврила Исаевич
Рождение ребёнка
1866
Сын: Гуселетов Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Гуселетов Гаврила Исаевич
Рождение ребёнка
1872
Сын: Гуселетов Прокопий Гаврилович
Отец ребёнка: Гуселетов Гаврила Исаевич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Гуселетов Ефим Гаврилович
Отец ребёнка: Гуселетов Гаврила Исаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно