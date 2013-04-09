Цымбалюк (Ямковая) Евдокия Климовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цымбалюк (Ямковая) Евдокия Климовна

Место рождения

Круча, Хмельницька область

Дата рождения

03.11.1927

Дата смерти

09.04.2013

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1927

Отец: Ямковой Клим Васильевич

Мать: Борищук Евгения Игнатьевна

Круча, Хмельницька область
Бракосочетание
02.10.1948

Муж: Цымбалюк Данил Никифорович

Великие Мацевичи, Хмельницька область
Рождение ребёнка
12.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цымбалюк Данил Никифорович

Круча, Хмельницька область
Рождение ребёнка
28.06.1951

Сын: Цымбалюк Владимир Данилович

Отец ребёнка: Цымбалюк Данил Никифорович

Украина
Рождение ребёнка
30.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цымбалюк Данил Никифорович

Украина
Смерть
09.04.2013
Круча, Хмельницька область
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