Цымбалюк (Ямковая) Евдокия Климовна
Место рождения
Дата рождения03.11.1927
Дата смерти09.04.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1927
Бракосочетание
02.10.1948
Великие Мацевичи, Хмельницька область
Рождение ребёнка
12.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цымбалюк Данил Никифорович
Рождение ребёнка
28.06.1951
Сын: Цымбалюк Владимир Данилович
Отец ребёнка: Цымбалюк Данил Никифорович
Украина
Рождение ребёнка
30.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цымбалюк Данил Никифорович
Украина
Смерть
09.04.2013