Юльтимиров Виктор Юлиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юльтимиров Виктор Юлиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1949

Дата смерти

30.05.2017

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1949

Отец: Юльтимиров Юлий Иванович

Мать: Юльтимирова Анисия

Рождение ребёнка
26.08.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
09.10.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.05.2017
с.Бакалы, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
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