Юльтимиров Виктор Юлиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1949
Дата смерти30.05.2017
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1949
Отец: Юльтимиров Юлий Иванович
Мать: Юльтимирова Анисия
Рождение ребёнка
26.08.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
09.10.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
30.05.2017
с.Бакалы, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия