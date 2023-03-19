Акимов Сергей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимов Сергей Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1958

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

1979 г.р.
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Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1958

Отец: Акимов Борис Сергеевич

Мать: Акимова Нина Максимовна

Рождение ребёнка
10.12.1979

Дочь: Юркова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Акимова Галина Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акимова Галина Викторовна

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