Акимов Сергей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1958
Отец: Акимов Борис Сергеевич
Мать: Акимова Нина Максимовна
Рождение ребёнка
10.12.1979
Дочь: Юркова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Акимова Галина Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Акимова Галина Викторовна