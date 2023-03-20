Терехова Прасковья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерехова Прасковья Емельяновна

Терехова Прасковья Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1915

Сын: Терехов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Терехов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Терехов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Вера Михайловна

Отец ребёнка: Терехов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Терехов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Терехов Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close