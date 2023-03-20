Терехова Прасковья Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1915
Сын: Терехов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Терехов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Терехов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Вера Михайловна
Отец ребёнка: Терехов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Терехов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Терехов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно