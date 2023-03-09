Колупаева (Вотинцева) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаева (Вотинцева) Людмила Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вотинцев Михаил Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1963

Сын: Колупаев Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Колупаев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колупаев Александр (?) Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колупаев Николай

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