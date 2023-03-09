Колупаева (Вотинцева) Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вотинцев Михаил Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1963
Сын: Колупаев Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Колупаев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колупаев Александр (?) Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колупаев Николай