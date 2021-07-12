Винникова Каталея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винникова Каталея Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.2021

Отец: Винников Андрей Александрович

Мать: Винникова Гаяне Геворговна

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