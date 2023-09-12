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Юрчик Тамара Степановна
Юрчик Тамара Степановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.04.1950
Пол
Женский
Отец
Головко Степан
Мать
Юрчик Прасковья Гавриловна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1950
Отец:
Головко Степан
Мать:
Юрчик Прасковья Гавриловна
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