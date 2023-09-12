Юрчик Тамара Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрчик Тамара Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1950

Пол

Женский

Отец

Мать

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1950

Отец: Головко Степан

Мать: Юрчик Прасковья Гавриловна

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