Калина Артемьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалина Артемьев

Калина Артемьев

Место рождения

Северово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Артемий Яковлев

Мать: не указана

Северово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Михаил Калининов

Мать ребёнка: Настасья

Северово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Калинин Иван Калинник

Мать ребёнка: Настасья

Северово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Настасья

Северово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Тимофей Калинник

Мать ребёнка: Настасья

Северово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Калининов

Мать ребёнка: Настасья

Северово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close