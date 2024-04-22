Калина Артемьев
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Артемий Яковлев
Рождение ребёнка
1809
Сын: Михаил Калининов
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
1814
Рождение ребёнка
1815
Сын: Тимофей Калинник
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Калининов
Мать ребёнка: Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья
Смерть
Неизвестно