Никулин Константин Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1823
Отец: Никулин Максим Андреянович
Мать: ?
Рождение ребёнка
01.01.1845
Мать ребёнка: Никулин Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1849
Дочь: Елена Максимовна
Мать ребёнка: Никулин Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никулин Ольга Ивановна
Смерть
Неизвестно