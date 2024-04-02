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Федотов Андрей Султан Егорович

Место рождения

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

24.10.1871

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1871

Отец: Федотов Егор Антонович

Мать: Федотова Васса Антоновна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.11.1895

Жена: Федотова Пелагея Федоровна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.11.1896

Дочь: Варвара Андреевна

Мать ребёнка: Федотова Пелагея Федоровна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.06.1898

Дочь: Акилина Андреевна

Мать ребёнка: Федотова Пелагея Федоровна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.07.1900

Сын: Федотов Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Федотова Пелагея Федоровна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1903

Дочь: ?? Андреевна

Мать ребёнка: Федотова Пелагея Федоровна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Федотов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Федотова Пелагея Федоровна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.02.1908

Дочь: ??? Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Федотова Пелагея Федоровна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.07.1910

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Федотова Пелагея Федоровна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Глазкова Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Федотова Пелагея Федоровна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1914

Сын: Федотов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Федотова Пелагея Федоровна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Смерть
1933
Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
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