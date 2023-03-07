Петухов Илья Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Петухов Георгий (Егор)
Мать: не указана
Калужская обл., Спас-Деменский р-н, д. Морково; Смоленская обл., Спас-Деменский р-н, Чупляевский с/с, д. Марково
Работа или профессия
С ?.03.1932 по ?.11.1935
в Красной Армии | Ленинградский Военный Округ
Работа или профессия
С ?.11.1939 по ?.06.1940
9 армия
война с белофиннами
Работа или профессия
С 24.06.1941 по 23.01.1946
майор медицинской службы, начальник ХППГ №2214 | 77 оморсбр, ППГ 2214 19 А
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дина
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно