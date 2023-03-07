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Петухов Илья Георгиевич

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Место рождения

Марково, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Петухов Георгий (Егор)

Мать: не указана

Марково, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Калужская обл., Спас-Деменский р-н, д. Морково; Смоленская обл., Спас-Деменский р-н, Чупляевский с/с, д. Марково
Работа или профессия
С ?.03.1932 по ?.11.1935
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
в Красной Армии | Ленинградский Военный Округ
Работа или профессия
С ?.11.1939 по ?.06.1940
9 армия
война с белофиннами
Работа или профессия
С 24.06.1941 по 23.01.1946
майор медицинской службы, начальник ХППГ №2214 | 77 оморсбр, ППГ 2214 19 А
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дина

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дина

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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