Жинко Агафья Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жинко Агафья Кузьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Жинко Демьян Петров

Отец ребёнка: Жинко Петр Игнатьев

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Зофия Петрова

Отец ребёнка: Жинко Петр Игнатьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жинко Петр Игнатьев

Смерть
Неизвестно
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