Жинко Агафья Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Жинко Демьян Петров
Отец ребёнка: Жинко Петр Игнатьев
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Зофия Петрова
Отец ребёнка: Жинко Петр Игнатьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жинко Петр Игнатьев
Смерть
Неизвестно