Ковалев Виктор Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Виктор Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1986

Сын: Ковалев Иван Викторович

Мать ребёнка: Ковалева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
08.11.1990

Сын: Ковалев Валентин Викторович

Мать ребёнка: Ковалева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
05.03.1992

Сын: Ковалев Александр Валентинович

Мать ребёнка: Ковалева Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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