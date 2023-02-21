Ковалев Виктор Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1986
Мать ребёнка: Ковалева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
08.11.1990
Сын: Ковалев Валентин Викторович
Мать ребёнка: Ковалева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
05.03.1992
Сын: Ковалев Александр Валентинович
Мать ребёнка: Ковалева Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно