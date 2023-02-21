Иванов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никифорова Роза Михайловна
Мать ребёнка: Барашова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Алла Михайловна
Мать ребёнка: Барашова Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барашова Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно