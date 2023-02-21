Жигулин Василий Павлович
Место рождениясело Росляй, Токарёвский район
Дата рождения?.11.1910
Дата смерти10.12.1984
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1910
Отец: Жигулин Павел Филиппович
Мать: Жигулин Анна
село Росляй, Токарёвский район
Рождение ребёнка
03.01.1939
Сын: Жигулин Вячеслав
Мать ребёнка: Жигулина Зинаида Акимовна
Рождение ребёнка
01.01.1942
Дочь: Альбина
Мать ребёнка: Жигулина Зинаида Акимовна
село Растляи, Токарёвский район
Рождение ребёнка
28.05.1946
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Жигулина Зинаида Акимовна
деревня Барановка Токарёвский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.08.1949
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Жигулина Зинаида Акимовна
Бракосочетание
1949
село Растляи, Токарёвский район
Рождение ребёнка
27.06.1951
Сын: Жигулин Виктор
Мать ребёнка: Жигулина Зинаида Акимовна
Смерть
10.12.1984
деревня Барановка Токарёвский район Тамбовская область
Причина смерти: Болезнь (рак)
Похороны
Неизвестно
токарёвка