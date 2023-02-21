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Жигулин Василий Павлович

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Место рождения

село Росляй, Токарёвский район

Дата рождения

?.11.1910

Дата смерти

10.12.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1910

Отец: Жигулин Павел Филиппович

Мать: Жигулин Анна

село Росляй, Токарёвский район
Рождение ребёнка
03.01.1939

Сын: Жигулин Вячеслав

Мать ребёнка: Жигулина Зинаида Акимовна

Рождение ребёнка
01.01.1942

Дочь: Альбина

Мать ребёнка: Жигулина Зинаида Акимовна

село Растляи, Токарёвский район
Рождение ребёнка
28.05.1946

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Жигулина Зинаида Акимовна

деревня Барановка Токарёвский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.08.1949

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Жигулина Зинаида Акимовна

Бракосочетание
1949

Жена: Жигулина Зинаида Акимовна

село Растляи, Токарёвский район
Рождение ребёнка
27.06.1951

Сын: Жигулин Виктор

Мать ребёнка: Жигулина Зинаида Акимовна

Смерть
10.12.1984
деревня Барановка Токарёвский район Тамбовская область
Причина смерти: Болезнь (рак)
Похороны
Неизвестно
токарёвка
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