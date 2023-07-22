Марья Яковлева (Николаева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1868 ст.
Отец ребёнка: Иринархов Петр Иринархов
Рождение ребёнка
01.05.1870 ст.
Отец ребёнка: Иринархов Петр Иринархов
Рождение ребёнка
23.08.1871 ст.
Дочь: Наталья Петрова
Отец ребёнка: Иринархов Петр Иринархов
Рождение ребёнка
30.10.1873 ст.
Отец ребёнка: Иринархов Петр Иринархов
Бракосочетание
Неизвестно