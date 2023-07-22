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Марья Яковлева (Николаева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1868 ст.

Сын: Иринархов Михаил Петров

Отец ребёнка: Иринархов Петр Иринархов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1870 ст.

Сын: Иринархов Николай Петров

Отец ребёнка: Иринархов Петр Иринархов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1871 ст.

Дочь: Наталья Петрова

Отец ребёнка: Иринархов Петр Иринархов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
30.10.1873 ст.

Сын: Иринархов Павел Петров

Отец ребёнка: Иринархов Петр Иринархов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иринархов Петр Иринархов