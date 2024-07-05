Соломатин Демид Около 1759 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соломатин Демид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Саломатин Лука

Мать: не указана

https://ya.ru/archive/catalog/16efb07c-164b-43f3-827d-e1f6c9a74b7d/156
Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Соломатин) Евдокия Демидовна

Мать ребёнка: не указана

https://ya.ru/archive/catalog/486e0192-7578-4624-9a2a-59b3ba606271/50
Рождение ребёнка
Между 1806 и 1807

Сын: Соломатин Сергей Демидович

Мать ребёнка: не указана

https://ya.ru/archive/catalog/486e0192-7578-4624-9a2a-59b3ba606271/50 https://ya.ru/archive/catalog/16efb07c-164b-43f3-827d-e1f6c9a74b7d/156
Смерть
Неизвестно

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