Соломатин Демид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Саломатин Лука
Мать: не указана
https://ya.ru/archive/catalog/16efb07c-164b-43f3-827d-e1f6c9a74b7d/156
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Соломатин) Евдокия Демидовна
Мать ребёнка: не указана
https://ya.ru/archive/catalog/486e0192-7578-4624-9a2a-59b3ba606271/50
Рождение ребёнка
Между 1806 и 1807
Сын: Соломатин Сергей Демидович
Мать ребёнка: не указана
https://ya.ru/archive/catalog/486e0192-7578-4624-9a2a-59b3ba606271/50 https://ya.ru/archive/catalog/16efb07c-164b-43f3-827d-e1f6c9a74b7d/156
Смерть
Неизвестно