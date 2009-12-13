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Шашлов Алексей Павлович
Шашлов Алексей Павлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.12.2009
Пол
Мужской
Отец
Шашлов Павел Александрович
1982 г.р.
Мать
Подлеснова Оксана Алексеевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.2009
Отец:
Шашлов Павел Александрович
Мать:
Подлеснова Оксана Алексеевна
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