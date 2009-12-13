Шашлов Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШашлов Алексей Павлович

Шашлов Алексей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.2009

Отец: Шашлов Павел Александрович

Мать: Подлеснова Оксана Алексеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close