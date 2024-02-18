Кулаков Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулаков Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кулаков Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кулакова) Нотя

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кулакова) Параша

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кулакова) Нюра

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулаков Иван

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулаков Иван

Мать ребёнка: Кулакова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулаков Владимир

Мать ребёнка: Кулакова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулаков Сергей

Мать ребёнка: Кулакова Вера

Смерть
Неизвестно

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