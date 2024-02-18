Кулаков Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кулаков Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кулакова) Нотя
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кулакова) Параша
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кулакова) Нюра
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулаков Иван
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулаков Иван
Мать ребёнка: Кулакова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулаков Владимир
Мать ребёнка: Кулакова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулаков Сергей
Мать ребёнка: Кулакова Вера
Смерть
Неизвестно