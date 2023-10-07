Чернова Евдокия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1768
Отец ребёнка: Чернов Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
10.09.1776
Дочь: Чернова Минадора Григорьевна
Отец ребёнка: Чернов Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Чернов Никифор Григорьевич
Отец ребёнка: Чернов Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
25.06.1780
Дочь: Чернова Февронья Григорьевна
Отец ребёнка: Чернов Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Чернов Ларион Григорьевич
Отец ребёнка: Чернов Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Чернова Матрёна Григорьевна
Отец ребёнка: Чернов Григорий Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно