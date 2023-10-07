Чернова Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова Евдокия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1768

Сын: Чернов Антон Григорьевич

Отец ребёнка: Чернов Григорий Фёдорович

Чилино, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
10.09.1776

Дочь: Чернова Минадора Григорьевна

Отец ребёнка: Чернов Григорий Фёдорович

Чилино, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Чернов Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Чернов Григорий Фёдорович

Чилино, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
25.06.1780

Дочь: Чернова Февронья Григорьевна

Отец ребёнка: Чернов Григорий Фёдорович

Чилино, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Чернов Ларион Григорьевич

Отец ребёнка: Чернов Григорий Фёдорович

Чилино, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Чернова Матрёна Григорьевна

Отец ребёнка: Чернов Григорий Фёдорович

Чилино, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Место жительства
Неизвестно
Чилино, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Григорий Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Чилино, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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