Удовенко Сергей Петрович 23.03.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
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Удовенко Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1980

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1980

Отец: Аджиев Петр Николаевич

Мать: Удовенко Валентина Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удовенко (Яловенко) Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удовенко (Владычкина) Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
08.06.2004

Сын: Удовенко Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Удовенко (Яловенко) Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
18.02.2011

Дочь: Удовенко Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Удовенко (Яловенко) Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
17.01.2017

Дочь: Удовенко Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Удовенко (Владычкина) Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
12.03.2021

Дочь: Удовенко Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Удовенко (Владычкина) Ольга Алексеевна

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