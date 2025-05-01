Удовенко Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1980
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1980
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.2004
Сын: Удовенко Никита Сергеевич
Мать ребёнка: Удовенко (Яловенко) Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
18.02.2011
Дочь: Удовенко Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Удовенко (Яловенко) Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
17.01.2017
Дочь: Удовенко Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Удовенко (Владычкина) Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
12.03.2021
Дочь: Удовенко Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Удовенко (Владычкина) Ольга Алексеевна