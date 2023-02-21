Фефелова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фефелов Андрей Владимирович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.11.2012
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.01.2016
Сын: Гордеев Владимир Романович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.01.2016
Сын: Гордеев Ярослав Романович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан