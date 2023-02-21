Фефелова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фефелова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фефелов Андрей Владимирович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.11.2012

Сын: Гордеев Михаил Романович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.01.2016

Сын: Гордеев Владимир Романович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.01.2016

Сын: Гордеев Ярослав Романович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеев Роман Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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