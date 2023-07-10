Кресало Николай Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Рождение ребёнка
1804
Сын: Кресало Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Кресало Марья Федоровна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Меланья Николаевна
Мать ребёнка: Кресало Марья Федоровна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Марфа Николаевна
Мать ребёнка: Кресало Марья Федоровна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ефросинья Николаевна
Мать ребёнка: Кресало Марья Федоровна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Кресало Марья Федоровна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Кресало Марья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кресало Марья Федоровна
Смерть
1823