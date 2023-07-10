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Кресало Николай Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Кресало Леонтий Герасимович

Мать: Кресало Агафья Петровна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Кресало Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Кресало Марья Федоровна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Меланья Николаевна

Мать ребёнка: Кресало Марья Федоровна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Марфа Николаевна

Мать ребёнка: Кресало Марья Федоровна

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ефросинья Николаевна

Мать ребёнка: Кресало Марья Федоровна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Кресало Семен Николаевич

Мать ребёнка: Кресало Марья Федоровна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Кресало Федор Николаевич

Мать ребёнка: Кресало Марья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кресало Марья Федоровна

Смерть
1823