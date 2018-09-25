Зыкова (Елькина) Тамара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Елькина) Тамара Андреевна

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Место рождения

Кулибинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

29.12.1931

Дата смерти

25.09.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1931

Отец: Елькин Андрей

Мать: не указана

Кулибинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зыков Геннадий Фёдорович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
21.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зыков Геннадий Фёдорович

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Геннадий Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
25.09.2018
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