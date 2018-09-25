Зыкова (Елькина) Тамара Андреевна
Место рождения
Дата рождения29.12.1931
Дата смерти25.09.2018
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1931
Отец: Елькин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зыков Геннадий Фёдорович
Рождение ребёнка
21.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зыков Геннадий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.09.2018