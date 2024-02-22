Кондратьева Галина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева Галина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Кондратьев Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Владимир Александрович

Рождение ребёнка
19.11.1971

Дочь: Филимонова Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Кондратьев Владимир Александрович

Смерть
Неизвестно

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