Ларсен (Тресвиг) Карен-Элисе
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1919
Дата смертиПосле 2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1919
Отец: Тресвиг Лауриц
Рождение ребёнка
06.09.1949
Рождение ребёнка
17.02.1953
Рождение ребёнка
27.03.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларсен Кнуд Эльбек
Смерть
После 2009