Ларсен (Тресвиг) Карен-Элисе — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларсен (Тресвиг) Карен-Элисе

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1919

Дата смерти

После 2009

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1919

Отец: Тресвиг Лауриц

Мать: Тресвиг Бодил Йоханне Дидрикке

Рождение ребёнка
06.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларсен Кнуд Эльбек

Рождение ребёнка
17.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларсен Кнуд Эльбек

Рождение ребёнка
27.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларсен Кнуд Эльбек

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларсен Кнуд Эльбек

Смерть
После 2009
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