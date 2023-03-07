Чирков Василий Данилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1683
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1683
Отец: Чирков Данило (Данилка) Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1704
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1705
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1713
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1714
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1721