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Чирков Василий Данилов

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Место рождения

Тебеньковская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1683

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1655 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1683

Отец: Чирков Данило (Данилка) Петров

Мать: не указана

Тебеньковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Чирков Фалалей Васильев

Мать ребёнка: не указана

Бауковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Чирков Ларион Васильев

Мать ребёнка: не указана

Бауковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Чирков Семен Васильев

Мать ребёнка: не указана

Бауковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Чирков Максим Васильев

Мать ребёнка: не указана

Бауковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бауковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1721
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