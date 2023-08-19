Никулина (Белостоцкая) Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикулина (Белостоцкая) Антонина Михайловна

Никулина (Белостоцкая) Антонина Михайловна

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

06.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1980

Отец: Белостоцкий Михаил Юрьевич

Мать: Белостоцкая Татьяна Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.02.2009

Сын: Никулин Егор Николаевич

Отец ребёнка: Никулин Николай Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.06.2013

Дочь: Никулина Алёна Николаевна

Отец ребёнка: Никулин Николай Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.12.2015

Дочь: Никулина Виктория Николаевна

Отец ребёнка: Никулин Николай Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Николай Николаевич