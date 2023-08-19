Никулина (Белостоцкая) Антонина Михайловна
Место рождения
Дата рождения06.05.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1980
Рождение ребёнка
07.02.2009
Отец ребёнка: Никулин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
05.06.2013
Дочь: Никулина Алёна Николаевна
Отец ребёнка: Никулин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
29.12.2015
Дочь: Никулина Виктория Николаевна
Отец ребёнка: Никулин Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно