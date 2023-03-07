Азовцева (Ананьева) Агафья Антоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ананьев Антон
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.03.1904
Дочь: Евдокия Стефановна
Отец ребёнка: Азовцев Стефан Георгиевич
Рождение ребёнка
04.07.1909
Сын: Азовцев Сергей Стефанович
Отец ребёнка: Азовцев Стефан Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно