Азовцева (Ананьева) Агафья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азовцева (Ананьева) Агафья Антоновна

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ананьев Антон

Мать: скрыто настройками приватности

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.03.1904

Дочь: Евдокия Стефановна

Отец ребёнка: Азовцев Стефан Георгиевич

Рождение ребёнка
04.07.1909

Сын: Азовцев Сергей Стефанович

Отец ребёнка: Азовцев Стефан Георгиевич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азовцев Стефан Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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