Власов Кирил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Кирил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1973

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1942 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973

Отец: Власов Александр

Мать: Власова Людмила Викторовна

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