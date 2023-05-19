Липкин Алексей Федорович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Липкин Федор Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Липкин Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Липкина Марья Федоровна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Липкина Агафья Алексеевна
Мать ребёнка: Липкина Марья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Липкина Марья Федоровна
Смерть
Неизвестно