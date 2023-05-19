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Липкин Алексей Федорович

Место рождения

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Липкин Федор Федорович

Мать: не указана

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1832

Сын: Липкин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Липкина Марья Федоровна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Липкина Агафья Алексеевна

Мать ребёнка: Липкина Марья Федоровна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липкина Марья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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