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Хрипунов Федор Иванович

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

23.12.1901

Пол

Мужской

Отец

Около 1856 г.р.

Мать

До 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1901

Отец: Григорьев Иван Емельянович

Мать: Хрипунова Прасковья Семеновна

Громково, Богородский, Московская область
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