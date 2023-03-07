Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Хрипунов Федор Иванович
Хрипунов Федор Иванович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Громково
, Богородский, Московская область
Дата рождения
23.12.1901
Пол
Мужской
Отец
Григорьев Иван Емельянович
Около 1856 г.р.
Мать
Хрипунова Прасковья Семеновна
До 1868 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1901
Отец:
Григорьев Иван Емельянович
Мать:
Хрипунова Прасковья Семеновна
Громково
, Богородский, Московская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия