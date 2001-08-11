Руменко Василий Кузьмич
Место рожденияОмская обл., Таврический р-н, д. Ново-Курск
Дата рождения1921
Дата смерти11.08.2001
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Омская обл., Таврический р-н, д. Ново-Курск
Рождение ребёнка
31.01.1950
Дочь: Зябликова (Руменко) Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Руменко Вера Титовна
Рождение ребёнка
26.12.1955
Дочь: Руменко Лариса Васильевна
Мать ребёнка: Руменко Вера Титовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Руменко Вера Титовна
Смерть
11.08.2001