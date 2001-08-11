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Руменко Василий Кузьмич

Место рождения

Омская обл., Таврический р-н, д. Ново-Курск

Дата рождения

1921

Дата смерти

11.08.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Руменко Кузьма Николаевич

Мать: Руменко Василиса Ефимовна

Омская обл., Таврический р-н, д. Ново-Курск
Рождение ребёнка
31.01.1950

Дочь: Зябликова (Руменко) Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Руменко Вера Титовна

Рождение ребёнка
26.12.1955

Дочь: Руменко Лариса Васильевна

Мать ребёнка: Руменко Вера Титовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руменко Вера Титовна

Смерть
11.08.2001
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