Суслина Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1981
Отец: Умураков Виктор
Мать: Изилянова Мария
Рождение ребёнка
01.03.2000
Отец ребёнка: Суслин Николай Викторович
Рождение ребёнка
05.07.2014
Дочь: Суслина Виктория Николаевна
Отец ребёнка: Суслин Николай Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суслин Николай Викторович