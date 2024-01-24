Суслина Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслина Елена Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1981

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1981

Отец: Умураков Виктор

Мать: Изилянова Мария

Рождение ребёнка
01.03.2000

Сын: Суслин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Суслин Николай Викторович

Рождение ребёнка
05.07.2014

Дочь: Суслина Виктория Николаевна

Отец ребёнка: Суслин Николай Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суслин Николай Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суслин Николай Викторович

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