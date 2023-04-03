(Иванова) Матрона (проверить наша ли)
Место рождениядер. Триханова (неточно), Покровская церковь Себежского уезда Витебской губернии, Россия
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Никифоровъ Иванъ (проверить наш ли)
Мать: Наталья
дер. Триханова (неточно), Покровская церковь Себежского уезда Витебской губернии, Россия
Смерть
Неизвестно