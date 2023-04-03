(Иванова) Матрона (проверить наша ли) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Матрона (проверить наша ли)

Место рождения

дер. Триханова (неточно), Покровская церковь Себежского уезда Витебской губернии, Россия

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1804 г.р.

Мать

Около 1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Никифоровъ Иванъ (проверить наш ли)

Мать: Наталья

дер. Триханова (неточно), Покровская церковь Себежского уезда Витебской губернии, Россия
Смерть
Неизвестно
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