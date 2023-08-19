Богославский Филипп Михайлович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиПосле 1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Богословский Михаил
Мать: Мария
Бракосочетание
1899
Жена: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
28.11.1900
Сын: Богословский Николай Филиппович
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Глебовка, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1907
Сын: Богославский Аркадий Филиппович
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Елизавета Филипповна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Смерть
После 1935
Вологда, город Вологда, Вологодская область