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Богославский Филипп Михайлович

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

После 1935

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Богословский Михаил

Мать: Мария

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
1899

Жена: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
28.11.1900

Сын: Богословский Николай Филиппович

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Глебовка, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1907

Сын: Богославский Аркадий Филиппович

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Елизавета Филипповна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
После 1935
Вологда, город Вологда, Вологодская область