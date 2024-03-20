Болодурин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болодурин Иван Иванович

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Место рождения

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

08.09.1905

Дата смерти

10.02.1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1905

Отец: Болодурин Иван

Мать: не указана

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.05.1927

Дочь: Болодурина Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Семёнова Анна Николаевна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.03.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семёнова Анна Николаевна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Болодурин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Семёнова Анна Николаевна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Болодурин Николай Иванович

Мать ребёнка: Семёнова Анна Николаевна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова Анна Николаевна

Смерть
10.02.1971
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