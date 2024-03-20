Болодурин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения08.09.1905
Дата смерти10.02.1971
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1905
Отец: Болодурин Иван
Рождение ребёнка
08.05.1927
Дочь: Болодурина Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Семёнова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
11.03.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семёнова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Болодурин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Семёнова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Болодурин Николай Иванович
Мать ребёнка: Семёнова Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семёнова Анна Николаевна
Смерть
10.02.1971