Liebicht Rudolf
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (liebicht) (kuznetsov) Altmaa Helge Astrid
Рождение ребёнка
16.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (liebicht) (kuznetsov) Altmaa Helge Astrid