Liebicht Rudolf — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиLiebicht Rudolf

Liebicht Rudolf

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1921

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (liebicht) (kuznetsov) Altmaa Helge Astrid

Рождение ребёнка
16.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (liebicht) (kuznetsov) Altmaa Helge Astrid

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