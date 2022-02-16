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Солодовникова Арина Петровна
Солодовникова Арина Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.02.2022
Пол
Женский
Отец
Солодовников Петр Сергеевич
1989 г.р.
Мать
Солодовникова (Палкина) Наталья Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
16.02.2022
Отец:
Солодовников Петр Сергеевич
Мать:
Солодовникова Наталья Александровна
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