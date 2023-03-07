Кобылина (Малышева) Екатерина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения04.11.1886
Дата смерти06.05.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1886
Отец: Малышев Алексей Диомидович
Мать: Анна Филипповна
Бракосочетание
02.02.1911 ст.
Рождение ребёнка
28.08.1912 ст.
Дочь: Смирнова Виринея Александровна
Отец ребёнка: Кобылин Александр Александрович
Рождение ребёнка
26.01.1915 ст.
Сын: Кобылин Николай Александрович
Отец ребёнка: Кобылин Александр Александрович
Рождение ребёнка
13.11.1927
Сын: Кобылин Виктор Александрович
Отец ребёнка: Кобылин Александр Александрович
Смерть
06.05.1965