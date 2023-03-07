Кобылина (Малышева) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобылина (Малышева) Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

04.11.1886

Дата смерти

06.05.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1886

Отец: Малышев Алексей Диомидович

Мать: Анна Филипповна

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
Бракосочетание
02.02.1911 ст.

Муж: Кобылин Александр Александрович

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1912 ст.

Дочь: Смирнова Виринея Александровна

Отец ребёнка: Кобылин Александр Александрович

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1915 ст.

Сын: Кобылин Николай Александрович

Отец ребёнка: Кобылин Александр Александрович

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1927

Сын: Кобылин Виктор Александрович

Отец ребёнка: Кобылин Александр Александрович

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
Смерть
06.05.1965
Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
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